Аверин посвятил Марии Куликовой романтичные стихи

В день рождения артистки он обратился к ней публично.

43-летний Максим Аверин в честь 42-го дня рождения Марии Куликовой опубликовал ее фото, которое подписал красивым, чувственным стихотворением. Актер, дабы подразнить сплетников, сделал признание в любви своей партнерше по звездному сериалу «Склифосовский». Артисты давно дружат и работают вместе, потому часть их поклонников уверена: между ними роман. Опровергать бесполезно, давно поняли коллеги. Ведь люди видят то, что им хочется.

«Молвою мы венчаны,

Газетами, сплетнями.

Давно рассекречены,

Что любим и вместе мы.

Да что и таить, раз у всех на виду,

Да что говорить,

ведь на всю же страну,

Мы поклялись и в радость, и в горе…

Камера! Дубль! На том же моторе!», — написал Максим Аверин на своей странице в Instagram.

День рождения Мария отметила во Франции, где утром получила букет от поклонника, имя которого не стала афишировать. На Лазурном берегу артистка отдыхает с семилетним сыном Иваном, которого она родила в браке с актером Денисом Матросовым.

Напомним, о тайном романе Максима Аверина с Марией Куликовой не один раз писали СМИ, поэтому некоторые поклонники артистов верят, что это действительно так.