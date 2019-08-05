Аверин посвятил Марии Куликовой романтичные стихи

43-летний Максим Аверин в честь 42-го дня рождения Марии Куликовой опубликовал ее фото, которое подписал красивым, чувственным стихотворением. Актер, дабы подразнить сплетников, сделал признание в любви своей партнерше по звездному сериалу «Склифосовский». Артисты давно дружат и работают вместе, потому часть их поклонников уверена: между ними роман. Опровергать бесполезно, давно поняли коллеги. Ведь люди видят то, что им хочется.
«Молвою мы венчаны,
Газетами, сплетнями.
Давно рассекречены,
Что любим и вместе мы.
Да что и таить, раз у всех на виду,
Да что говорить,
ведь на всю же страну,
Мы поклялись и в радость, и в горе…
Камера! Дубль! На том же моторе!», — написал Максим Аверин на своей странице в Instagram.
День рождения Мария отметила во Франции, где утром получила букет от поклонника, имя которого не стала афишировать. На Лазурном берегу артистка отдыхает с семилетним сыном Иваном, которого она родила в браке с актером Денисом Матросовым.
Напомним, о тайном романе Максима Аверина с Марией Куликовой не один раз писали СМИ, поэтому некоторые поклонники артистов верят, что это действительно так.