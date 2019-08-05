Успенская рассказала о роли Вилли Токарева в своей жизни

Популярная певица Любовь Успенская выразила свои соболезнования родным и близким Вилли Токарева, ушедшего из жизни в возрасте 84 лет. Королева шансона рассказала, кем был для нее легендарный шансонье, и обнародовала оригинал песни «Люба-Любонька» (см. второе фото), которую ей на день рождения подарил с дарственной надписью Вилли Токарев.

«Умер очень близкий для меня человек. Рука об руку моя жизнь проходила с ним и в Америке, и в России. Но на каком бы мы не оказались континенте, он всегда оставался в первую очередь очень близким для меня человеком и настоящим другом.

Вилли написал для меня такие бессмертные хиты, как: «Люба-Любонька», «Ещё не поздно — ещё не рано», «Любимый».

Как-то я спросила его: «Вилли, расскажи мне свой секрет: у тебя такая энергетика, тебе столько лет, вот что ты делаешь для того, чтобы работать в таком возрасте и жить как молодой, крепкий парень?» А он мне говорил: «Никакого секрета нет! Я утром на завтрак ем бутерброд с колбаской, выпиваю 50 грамм водочки в обед и на ужин и не больше».

Певица заверила, что плачет вместе с семьей артиста. Она уверена, что Токарева будут помнить долгие годы, ведь пока о человеке вспоминают — он жив.

«Пусть земля тебе будет пухом, Вилли. Ты не умер. Ты всегда с нами и в наших сердцах. Пусть твои песни останутся вечными», — написала Любовь Успенская в Instagram.