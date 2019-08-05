Во время концерта в Москве на Дженнифер Лопес порвался костюм

Минувшим вечером, 4 августа в Москве прошел первый за семь лет концерт американской певицы Дженнифер Лопес. И хотя стадион «Динамо», где выступала звезда, по швам не трещал, 50-летнюю именинницу Лопес встречали очень тепло и шумно.

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Певица несколько десятков раз признавалась российской публике в любви в перерывах между красочными номерами. При этом, несмотря на холод, в пальто артистка облачаться не стала, а выступала налегке. Блестящий комбинезон с одной оголенной ягодицей певица сменила на белые трусы, лифчик и штаны на подтяжках. Во время очередного танца костюм звезды лопнул под грудью, пишет кр.ru.

Этот наряд Джей Ло сменила на красное пышное платье. Потом переоделась в купальник синего цвета, а потом — зеленого.

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Напомним, незадолго до ее мирового турне Лопес выпустила новый сингл и видеоклип Medicine с участием рэпер French Montana. Те из поклонников, которым посчастливилось попасть на московский концерт певицы, смогли увидеть этот проект вживую.