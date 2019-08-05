НОВОСТИ

Во время концерта в Москве на Дженнифер Лопес порвался костюм

Звезда выступила 4 августа на стадионе «Динамо».

Во время концерта в Москве на Дженнифер Лопес порвался костюм
ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС/INSTAGRAM.COM/JLO/

Минувшим вечером, 4 августа в Москве прошел первый за семь лет концерт американской певицы Дженнифер Лопес. И хотя стадион «Динамо», где выступала звезда, по швам не трещал, 50-летнюю именинницу Лопес встречали очень тепло и шумно.

Певица несколько десятков раз признавалась российской публике в любви в перерывах между красочными номерами. При этом, несмотря на холод, в пальто артистка облачаться не стала, а выступала налегке. Блестящий комбинезон с одной оголенной ягодицей певица сменила на белые трусы, лифчик и штаны на подтяжках. Во время очередного танца костюм звезды лопнул под грудью, пишет кр.ru.

Этот наряд Джей Ло сменила на красное пышное платье. Потом переоделась в купальник синего цвета, а потом — зеленого.

Напомним, незадолго до ее мирового турне Лопес выпустила новый сингл и видеоклип Medicine с участием рэпер French Montana. Те из поклонников, которым посчастливилось попасть на московский концерт певицы, смогли увидеть этот проект вживую.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дженнифер Лопесконцерт Дженнифер ЛопесКонцерт Лопес в Москвекостюм

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Во время концерта в Москве на Дженнифер Лопес порвался костюм
Интересно?
Поделись с друзьями: