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Лиза Галкина рассказала сказку о розе с неожиданным финалом

Алла Пугачева остановила запись на самом интересном месте.

Лиза Галкина рассказала сказку о розе с неожиданным финалом
Лиза Галкина. /INSTAGRAM.COM/ELIZAVETA_GALKINAAA/

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза- девочка талантливая. Она и рисует, и поделкам занимается, и станцевать может. Недавно на фанатской странице 5-летней Лизы в социальной сети Instagram появился ролик, который раскрывает еще одно дарование малышки – она умеет сказки сочинять. Да еще какие!

«А как все красиво начиналось», — шутя, прокомментировали уморительный ролик администраторы аккаунта. Ролик снимает Алла Борисовна. Лиза эмоционально рассказывает сказу про розу, а в перерывах жует свой обед.

«Росло дерево старинное. А под ним — рос куст с розами белыми. Эти розы были волшебные. Когда кто-то подходил и укалывался об розу, колючки были волшебные. Укололся – и превратился в дракона. Все!» — говорит девочка, садится за стол и начинает уплетать еду.

«Злая розочка…», — замечает Алла Пугачева.

«Это шипы злые, а сама роза добрая. Она спать укладывает и еще попу вытирает», — смеясь, говорит Лиза.

И на этом месте мама останавливает запись. Так что узнать, славится ли роза какими-нибудь еще добрыми делами, остается только догадываться. Как всегда комментаторы осыпали родителей и саму Лизу комплиментами и добрыми пожеланиями.

«Больше бы таких видео, вот что выкладывать надо, вот чем гордиться, а не полураздетыми телами в татушках, как некоторые, Лиза талантище, очарование, звездочка!!!! Прелесть, как хорошо, что эти дети появились на свет, молодцы Алла и Максим!» — пишет одна из поклонниц звездного семейства.

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Лиза Галкина рассказала сказку о розе с неожиданным финалом
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