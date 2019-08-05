Сын Елены Яковлевой остался без работы

Единственный сын российской актрисы Елены Яковлевой известен не только благодаря своим знаменитым родителем. Он и сам – звезд, прославившийся своим внешним видом, который, порой, шокирует общественность.

больше по теме Сын Яковлевой продолжает эпатировать публику Денис Шальных признался, что у него сложно складываются отношения с социумом.

Долго 26-летний наследник звездного семейства искал себя и занятие по душе, но подходящего места не было. Возможно, людей отпугивала та самая неординарная внешность. Но вот несколько месяцев назад ему, наконец, повезло. Денис устроился в барбершоп парикмахером. Кажется, его устраивала эта работа, но недавно стало известно, что он лишился рабочего места, пишет «СтарХит».

Что стало причиной увольнения неизвестно, как ясно по чьей инициативе произошел разрыв трудовых отношений. Хочется надеяться, что Денис нашел свое любимое дело.

Напомним, после того, как Шальных расстался со своей женой Викторией Мельниковой, он начал вести закрытый образ жизни. Он даже удалил несколько своих аккаунтов с соцсетях из-за того, то там негативно оценивали и обсуждали его внешность.