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Вилли Токареву четыре раза грозила смерть

Все случаи произошли в период его жизни в США.

Вилли Токареву четыре раза грозила смерть
Вилли Токарев. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Как известно, скончавшийся накануне певец Вилли Токарев в советское время был вынужден покинуть СССР – писать и петь то, что он хотел ему запрещали. В Америке же, как и у всякого эмигранта, первое время в стране было не простым. Приходилось подрабатывать, как говорится, не по специальности.

Вот и Вили какое-то время крутил баранку такси. Работа это тяжелая и опасная. По словам музыканта, он четырежды обманывал смерть. Об этом артист несколько лет назад рассказал будучи на гастролях в Новосибирске.

Перечислять истории Вилли начал с конца. В последний раз он подвозил компанию, молодых парня и девушку, в Рокавей – один из районов Нью-Йорка. Прибыв на месте, они наставили на водителя пистолет, забрали деньги, но машину оставили.

А во время предыдущего инцидента воры не только деньги отняли, но и угнали автомобиль, однако самого Токарева трогать не стали. Самый страшный случай был второй, когда артиста завезли к заброшенной школе. Преступники выставили его зимой у забора и приказали идти вдоль него, конечно, предварительно забрав мелочь, пишет кр.ru.

«Я иду, под ногами скрипит снег. И когда снег скрипит, я иду и думаю: стреляйте уже, сволочи, скорее. Шаги, знаете такие, как будто сто лет идешь. И вот когда я дошел почти до конца забора, я вместо выстрелов услышал рев моей машины. Они сорвались с места и уехали», — вспоминает звезда.

Напомним, Вилли Токарев умер 4 августа на 85-м году жизни. Об этом журналистам рассказали родные артиста. А несколько месяцев назад, в мае, стало известно, что состояние здоровья Токарева ухудшилось и его положили в одну из московских клиник. Тогда близкие певца не стали комментировать эти сообщения.

Есть ли у вас ллюбимые песни в исполнении Вилли Токарева?

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Вилли Токареву четыре раза грозила смерть
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