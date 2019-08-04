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Владимир Винокур показал архивный снимок с Вилли Токаревым

На фото молодые артисты сидят вместе с Юрием Никулиным.

Владимир Винокур показал архивный снимок с Вилли Токаревым
Владимир Винокур высказался о Вилли Токареве. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В день смерти шансонье Вилли Токарева известный певец и юморист Владимир Винокур опубликовал в Instagram архивный снимок, на котором они вдвоем, еще молодые, сидят в обнимку с Юрием Никулиным.

71-летний артист отметил, что на этой фотографии написаны стихи Токарева о том дне.

«Я не забуду этот вечер —

Мы пили водку, ели кур.

Десерт в тот вечер был не нужен,

Там был Володя Винокур!»

Юморист попрощался со своим другом, поблагодарив его за талант, и отметил, что Юрий Никулин тоже любил его.

Добавим, что многие деятели искусства высказались о смерти Вилли Токарева. Те, кто знали его, отмечают, что, несмотря на все жизненные трудности он оставался оптимистом. Шансонье ушел из жизни в 84 года после тяжелой болезни.

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Вилли ТокаревВладимир Винокурсмерть вилли токареваутратаЮрий Никулин

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Владимир Винокур показал архивный снимок с Вилли Токаревым
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