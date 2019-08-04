Владимир Винокур показал архивный снимок с Вилли Токаревым

В день смерти шансонье Вилли Токарева известный певец и юморист Владимир Винокур опубликовал в Instagram архивный снимок, на котором они вдвоем, еще молодые, сидят в обнимку с Юрием Никулиным.
71-летний артист отметил, что на этой фотографии написаны стихи Токарева о том дне.
«Я не забуду этот вечер —
Мы пили водку, ели кур.
Десерт в тот вечер был не нужен,
Там был Володя Винокур!»
Юморист попрощался со своим другом, поблагодарив его за талант, и отметил, что Юрий Никулин тоже любил его.
Добавим, что многие деятели искусства высказались о смерти Вилли Токарева. Те, кто знали его, отмечают, что, несмотря на все жизненные трудности он оставался оптимистом. Шансонье ушел из жизни в 84 года после тяжелой болезни.