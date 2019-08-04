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Верховая езда и барбекю: эксперт раскрыла отпускные планы Елизаветы II

Ее Величество каждый год отправляется на каникулы в Шотландию. Замок Балморал является ее любимой резиденцией.

Верховая езда и барбекю: эксперт раскрыла отпускные планы Елизаветы II
Елизавета II проведет в замке Балморал шесть недель. Фото: Global Look Press

Елизавета II проведет ближайшие шесть недель в Шотландии, куда каждый год ездит в отпуск, чтобы отдохнуть от своих королевских обязанностей.

Замок Балморал — это ее любимое место, где она себя чувствует сама собой. Королевский эксперт Джульетта Риден рассказала, что время каникул королева использует, чтобы побольше провести время с семьей и предаться простым «мещанским» радостям жизни.

«Это то место, где ей нравится быть и проводить каникулы. Она всегда говорила, что там она чувствует себя более свободно и комфортно», — рассказала Риден.

«Когда они выходят на природу, то им нравится устраивать там «садовые вечеринки» с барбекю. Балморал — большое поместье со множеством прекрасных видов», — отметила эксперт.

Джульетта также завила, что монархиня будет много времени проводить на свежем воздухе и даже займется верховой ездой. «Королева будет много гулять и я уверена, что займется верховой ездой, несмотря на свои 93 года», — цитирует специалиста Express.

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Британская королевская семьяЕлизавета IIзвездные каникулыКоролева Елизавета IIотпуск звезды

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Верховая езда и барбекю: эксперт раскрыла отпускные планы Елизаветы II
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