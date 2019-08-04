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Маркл посоветовали не разрушать «ореол тайны» вокруг монархии

Королевский эксперт считает, что герцогине Сассекской следует брать пример с Елизаветы II.

Маркл посоветовали не разрушать «ореол тайны» вокруг монархии
Меган Маркл просят воздержаться от высказывания своих взглядов. Фото: Global Look Press

Меган Маркл порекомендовали следовать примеру королевы, который поможет ей справиться со шквалом критики из-за ее сотрудничества с Vogue.

Королевские комментаторы высказали мнение, что из-за ее решения стать приглашенным редактором глянца и выбора героинь, она едва не слетела с нейтральной полосы между королевской семьей и политической сферой, и призвали ее сделать шаг назад.

Автор Гарри Маунт предположил, что герцогиня Сассекская сможет унять волну критики, если усвоит ключевой урок Елизаветы II, который она вызубрила на зубок с момента своего восхождения на престол в 1952 году.

«Я думаю, ей нужно следовать примеру королевы и ограничиться общественными выступлениями и благотворительностью. Она необычайно хороша в этом и я ею восхищаюсь», — начал эксперт.

«Но ей нужно быть предельно осторожной, высказывая свое мнение. Выдающийся журналист 19 века Уолтер Бейджхот однажды сказал о монархии, что «ее тайна заключается в ее жизни, не позволяйте выставлять на всеобщее обозрение эту тайну», — привел он слова классика.

«Если вы слишком много узнаете о ее мыслях, то она потеряет свою тайну. За все 67 лет своего правления, королева не дала ни одного интервью. Мы не знаем, что она думает и поэтому она окутана этим ореолом тайны», — цитирует эксперта Express.

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Маркл посоветовали не разрушать «ореол тайны» вокруг монархии
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