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«Нельзя съесть весь пирог»: Маркл посоветовали сменить тактику со СМИ

Пиар-специалист Энтони Берр считает, что герцогиня Сассекская должна была знать цену королевского титула.

«Нельзя съесть весь пирог»: Маркл посоветовали сменить тактику со СМИ
Меган Маркл придется платить за титул. Фото: Global Look Press

Меган Маркл официально стала членом королевской семьи 19 мая 2018 года, когда вышла замуж за принца Гарри. С тех пор герцогиня Сассекская стала объектом нападок как со стороны «троллей» в соцсетях, так и со стороны прессы из-за своих требований к вопросам приватности.

Глава пиар-агентства Burr Media считает, что королевской чете следует научиться взаимодействовать с прессой и публикой. Энтони Берр полагает, что Меган должна была знать, какова будет цена королевского титула.

«В том, чтобы быть частью королевской семьи нет ничего обычного и Меган знала об этом до того, как ею стать», — завил эксперт. «Когда ты на виду у всех, «нормальность» улетучивается. Нельзя взять весь пирог и съесть его — нужно поделиться с другими», — заметил Берр.

Тем не менее, эксперт считает, что у Меган и Гарри есть выход из положения. Для этого им следует сменить тактику и допускать прессу на такие события, как крестины или рождение наследников.

«Если Меган сделает все правильно, то ей реже станут задавать вопросы, когда она захочет приватности в другой раз», — цитирует пиар-специалиста Express.

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«Нельзя съесть весь пирог»: Маркл посоветовали сменить тактику со СМИ
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