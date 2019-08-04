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Нонна Гришаева появилась на пляже в образе чайки

48-летняя актриса отдыхает в Италии на озере Комо.

Нонна Гришаева появилась на пляже в образе чайки
Нонна Гришаева/globallookpress.com

Необычное место в Италии для летнего отдыха выбрала Нонна Гришаева. Она проводит отпуск на озере Комо севера Италии. Этот элитный курорт у подножия Альпийских гор отличается удивительной живописностью. Впрочем, сама Нонна с ее тонким чувством юмора и незаурядной внешностью, может вполне претендовать на статус местной русской звезды.

Отдыхая на море, знаменитая комедийная актриса не забывает про своих подписчиках в Instagram. Ее посты полны искрометного юмора. На одном из последних фото Гришаева в свободной светлой блузе стоит лицом к озеру, ее рукава выглядят как крылья. На ткани – стильный морской принт в виде крупных чаек.

Фото подписано: «Я – чайка! Нет, не то… Я – актриса… (Листайте)». Если последовать совету Гришаевой, на смену первого снимка придет другой, практически аналогичный. Единственное отличие – артистка появляется в кадре в профиль. И да, ее лицо сбоку действительно похоже на птичье очертание.

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Нонна Гришаева появилась на пляже в образе чайки
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