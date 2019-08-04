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Принц Чарльз может появиться камео в «Бонде 25» с Крейгом

Создатели фильма об агенте 007 считают сына королевы олицетворением всего английского.

Принц Чарльз может появиться камео в «Бонде 25» с Крейгом
Принц Чарльз воплощает в себе все истинно британское. Фото: Global Look Press

Принца Чарльза пригласили сняться в эпизодической роли в юбилейном фильме о Джеймсе Бонде. Это предложение было сделано во время визита Его Высочества на лондонскую студию, где он пообщался с исполнителем главной роли Дэниелом Крейгом.

Принц Чарльз может сыграть в бондиане. Фото.
Принц Чарльз и Дэниел Крейг на съмочной площадке «Бонда 25». Фото: princeofwales.gov.uk

У наследника престола поинтересовались, не хочет ли он появиться камео в шпионской франшизе. «Им нравится шумиха вокруг Дэниела Крейга и Чарльз может стать этакой «вишенкой на торте», — рассказал инсайдер.

«Он является олицетворением всего английского, идеально подходит на роль камео и фанатам Бонда по всему миру это наверняка понравится», — заявил источник, приближенный к съемочной группе.

Если будущий король даст свое согласие, то он будет не первым членом королевской семьи, который снимется в кино. Во время Олимпиады 2012 года его мать снялась в ролике вместе с Крейгом. Актер снова сыграл агента 007, а Ее Величество играла саму себя.

Вместе с ней снялись ее любимые собаки — корги.

Сыновья Чарльза — Уильям и Гарри также снялись в эпизодических ролях, сыграв штурмовиков в фильме «Звездные войны: Последний джедай» в 2017 году. Однако при монтаже их вырезали, так как они оказались слишком высокими, пишет The Sun.

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Принц Чарльз может появиться камео в «Бонде 25» с Крейгом
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