Принц Чарльз может появиться камео в «Бонде 25» с Крейгом

Принца Чарльза пригласили сняться в эпизодической роли в юбилейном фильме о Джеймсе Бонде. Это предложение было сделано во время визита Его Высочества на лондонскую студию, где он пообщался с исполнителем главной роли Дэниелом Крейгом.

У наследника престола поинтересовались, не хочет ли он появиться камео в шпионской франшизе. «Им нравится шумиха вокруг Дэниела Крейга и Чарльз может стать этакой «вишенкой на торте», — рассказал инсайдер.

«Он является олицетворением всего английского, идеально подходит на роль камео и фанатам Бонда по всему миру это наверняка понравится», — заявил источник, приближенный к съемочной группе.

Если будущий король даст свое согласие, то он будет не первым членом королевской семьи, который снимется в кино. Во время Олимпиады 2012 года его мать снялась в ролике вместе с Крейгом. Актер снова сыграл агента 007, а Ее Величество играла саму себя.

Вместе с ней снялись ее любимые собаки — корги.

Сыновья Чарльза — Уильям и Гарри также снялись в эпизодических ролях, сыграв штурмовиков в фильме «Звездные войны: Последний джедай» в 2017 году. Однако при монтаже их вырезали, так как они оказались слишком высокими, пишет The Sun.