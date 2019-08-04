Александр Новиков попрощался со своим другом Вилли Токаревым

Знаменитый шансонье Александр Новиков на своей странице в Instagram написал проникновенные слова о легендарном шансонье Вилли Токареве, который ушел из жизни в возрасте 84 лет.

«Не стало моего друга и коллеги по сцене Вилли Ивановича. Прямой и добрый, безмерно талантливый и справедливый человек. То грустный, то веселый в своих стихах и куплетах. Много раз мы выступали на одной сцене, много раз делили на двоих гримерку и купе. Много раз поднимали и опрокидывали стопку за одним столом… В самые трудные минуты в моей жизни он первым откликался и предлагал помощь. И как прекрасны и неподражаемы были его песни, пробившиеся к нам из-за океана. И вот его больше нет. Прощай, Вилли. Всегда буду о тебе помнить.

С низким поклоном и последними аплодисментами, Александр Новиков».

Напомним, судьба у Вилли Токарева складывалась непросто и достойна, как минимум, экранизации в кино. Карьеру он начал кочегаром на корабле, потом отслужил в армии, окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса. А в 1974 году эмигрировал в США, где поработал разнорабочим, почтальоном, таксистом, а затем стал петь в ресторане. В 1979 году вышла его первая пластинка «А жизнь — она всегда прекрасна». Всего же шансонье записал порядка 20 альбомов.