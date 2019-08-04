У сына Маркл будут более свободные отношения с Елизаветой II

Традиция склонять голову или делать реверанс при встрече с королевой уходит в века. Во время официальных мероприятий часто можно видеть, как члены королевской семьи приветствуют Ее Величество подобным образом.

Однако по словам бывшего придворного, Елизавета II спокойно относится к тем, кто не проявляет подобных знаков внимания.

«Это своего рода миф, уходящий в анналы истории, что ты должен кланяться мимо проходящему члену королевской семьи», — говорит Дики Арбайтер.

«Строго определенного правила об этом не существует. Если ты не можешь, чувствуешь себя неудобно или просто не хочешь делать реверансы, это не означает, что ты меньше уважаешь королеву и тебя не сошлют в Тауэр», — поясняет он.

Поклоны и реверансы это не правило, а скорее дань уважения Ее Величеству. Все члены королевской семьи здороваются с королевой подобным образом, включая принцев Чарльза, Уильям и Гарри наряду с их женами.

Это же правило распространяется и на их детей. Королевские отпрыски должны кланяться королеве после того, как им исполнится пять лет.

Таким образом, принц Джордж уже почти год «влился» во взрослые ряды приветствующих Елизавету II. Сыну же Меган Маркл это предстоит только через пять лет.

Однако вполне вероятно, что по сравнению со старшим сыном Кейт Миддлтон, у Арчи будут менее формальные отношения с его прабабушкой, так как он самый младший в очереди на престол и у него нет королевского титула, пишет Express.