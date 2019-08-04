Ирина Горбачева порекомендовала Билану создать свое шоу талантов

Дима Билан считает, что российский шоубизнес заполонили бездарные артисты, которые демонстрирует обнаженные тела и таким способом привлекают к себе внимание. Певец разместил эмоциональное сообщение в Instagram. По словам артиста, у некоторых его коллег по сцене нет принципов и идеалов.

Билан признался, что его крик души не связан с тем, что он стал менее востребован. Дима Билан рассказал, что ему обидно за настоящий талант, которому нечему противопоставить наглым знаменитостям.

«Я буду экспериментировать, но так же знаю, что против армии нынче ярко и мощно орущих «нескромных людей» или не думающих и не копающихся в себе людей я, как просто человек в поле беззащитен перед молнией», – высказался Билан.

По словам артиста, он учился в Гнесинке у преподавателей, прошедших войну, которые привили ему такие понятия, как честь и достоинство, которые некоторым современным исполнителям неведомы.

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В комментариях к посту Билана отметилась актриса Ирина Горбачева. Она посоветовала знаменитости запустить свое шоу талантов, которое могло бы конкурировать с вокальными конкурсами на федеральных каналах. Но Дима Билан оставил сообщение артистки без ответа.