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Любовь Воропаева о Вилли Токареве: «Умер нежный человек»

66-летняя российская поэтесса заявила, что будет оплакивать певца.

Любовь Воропаева о Вилли Токареве: «Умер нежный человек»
Любовь Воропаева скорбит о Вилли Токареве. Фото: globallookpress.com

Российская поэтесса, автор песен и продюсер Любовь Воропаева прокомментировала смерть звезды шансона Вилли Токарева. По ее словам, из жизни ушел очень талантливый артист, который по-особому реагировал на окружающую его действительность.

«Умер очень тонкий и нежный человек – Вилли Токарев. Мы написали с ним песню «Не вспоминаю о тебе» (Я вас любила всех). Причём случился наш творческий альянс по инициативе Вилли: я подарила ему книгу своих стихов, и он… понял меня! А плакать по нему будут многие и многие его слушатели, как и я… Светлая память!» – написала поэтесса в Instagram.

Напомним, Вилли Токарева не стало в воскресенье, 4 августа. Певцу было 84 года. Звезда российского шансона умер в московском онкологическом центре после продолжительной болезни.

Свои соболезнования семье знаменитости принесли Михаил Шифутинский, экс-солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк, певица Татьяна Буланова и многие другие.

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Вилли ТокаревЛюбовь Воропаевасмерть артистасоболезнования

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Любовь Воропаева о Вилли Токареве: «Умер нежный человек»
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