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Татьяна Буланова прокомментировала смерть Вилли Токарева

Певица часто встречалась с ним на концертных площадках.

Татьяна Буланова прокомментировала смерть Вилли Токарева
Вилли Токарев/globallookpress.com

Татьяну Буланову потрясло известие о трагической смерти Вилли Токарева. Звезда шансона умер в 84 года в одном из столичных онкологических диспансеров.

Певица сказала, что с удовольствием слушала Токарева еще с детства, а позже, когда они стали коллегами по цеху, дружески общалась с ним в закулисье. Татьяна Буланова отметила большой талант музыканта и богатое наследие, которое он оставил после себя.

«Он оставался очень жизнерадостным человеком до конца своих дней», — сказала популярная исполнительница. И выразила соболезнование родным и близким Вилли Токарева.

Пока не известно в каком месте и в какое время произойдет прощание с великим шансонье. Родственники усопшего решают этот вопрос.

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Татьяна Буланова прокомментировала смерть Вилли Токарева
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