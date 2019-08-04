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Севшая на диету принцесса Беатрис спровоцировала слухи о скорой свадьбе

Дочь принца Эндрю на протяжении многих лет встречается с Эдоардо Мапелли Моцци.

Севшая на диету принцесса Беатрис спровоцировала слухи о скорой свадьбе
Принцесса Беатрис стала веганом. Фото: Global Look Press

Принцесса Беатрис спровоцировала слухи о скорой свадьбе. Поводом для подобных предположений стала резкая смена стиля жизни дочери герцога Йоркского — Беатрис стала веганом.

Поклонники расценили этот шаг, как попытку привести себя в форму, чтобы хорошо смотреться в платье невесты.

Избранником принцессы является 35-летний бизнесмен в сфере строительства объектов недвижимости Эдоардо Мапелли Моцци. Семьи молодых людей давно знакомы друг с другом.

Однако встречаться влюбленные стали лишь несколько месяцев назад. В марте этого года пара впервые появилась на публике вместе на гала-мероприятии в Национальной художественной галереи.

Согласно сообщениям, Беатрис перешла на веганское питание, чтобы идеально выглядеть во время свадебной церемонии.

В прошлом месяце она отметила свой 31 день рождения. На праздничной вечеринке все блюда были вегетарианскими, включая торт, в котором не было сливочного масла, пишет Express.

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Севшая на диету принцесса Беатрис спровоцировала слухи о скорой свадьбе
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