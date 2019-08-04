Ирина Гринева призналась, что хотела бы начать жизнь заново

Известная актриса Ирина Гринева ведет активный образ жизни, успевая и в кино сниматься, и в спектаклях играть, и спортом заниматься, и культурно обогащаться.

Сейчас звезда проводит отпуск в Ялте, но даже на отдыхе не снижает своей активности. Гринева рассказала в Instagram, какие мысли ее посетили, когда она побывала доме-музее Чехова.

«В саду у Чехова. Я часто думаю: что если бы начать жизнь снова, притом сознательно? Если бы одна жизнь, которая уже прожита, была, как говорится, начерно, другая — начисто! Тогда каждый из нас, я думаю, постарался бы прежде всего не повторять самого себя, по крайней мере создал бы для себя иную обстановку жизни, устроил бы себе такую квартиру с цветами, с массою света…», —призналась Гринева.

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Как признавалась Ирина, ей повезло — она играла Чехова у талантливых режиссеров, с талантливыми партнерами, и это счастье.

«В гостях у А.П.Чехова… Удивительно, как один человек освятил собою целый город… Сколько красоты оставил после себя… Цветы нежные, сад, дом милый сердцу, слова, мысли, книги, больницы, благие дела, спектакли, надежду, молитвы…», — написала знаменитость в Instagram.

Напомним, Ирина Гринева, актриса Московского театра имени К.С. Станиславского, снялась в более чем 40 фильмах и сериалах, среди которых «Икра», «Мур», «Сыщик Путилин», «Таинственная страсть», «Праздник непослушания».