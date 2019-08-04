Болезненный вид: сын Янковского показал свежее фото с отцом

50-летний Филипп Янковский обеспокоил верных почитателей болезненным видом: режиссер заметно похудел и осунулся. Свежий снимок с отцом на личной страничке в Instagram опубликовал 28-летний сын режиссера — Иван. Вместе с наследником Янковский пришел на футбольный матч. Игра состоялась на одном из стадионов в Санкт-Петербурге.

больше по теме Филипп Янковский появился на публике после семи курсов химиотерапии Актер вместе с супругой Оксаной Фандерой посетил открытие катка на Красной площади.

В целях конспирации режиссер захватил с собой бейсболку, опасаясь того, что поклонники не дадут ему спокойно посмотреть матч. Однако никто из присутствующих на трибуне так и не попросил автограф у именитого режиссера. Болельщики едва ли смогли бы узнать Янковского.

Свежий снимок Филиппа Олеговича спровоцировал новую волну слухов о том, что у него мог случиться рецидив тяжелого недуга. После того, как медики диагностировали у артиста онкозаболевание, Янковский успел пройти курс химиотерапии и реабилитации. Сам режиссер утверждает, что справился с болезнью.

Супруга Янковского — актриса Оксана Фандера сделала все для того, чтобы ее возлюбленный смог поправиться. Она окружила избранника заботой и любовью. Поддержку режиссеру оказали и его дети — сын Иван с сестренкой Елизаветой.