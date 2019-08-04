Сын Вилли Токарева о смерти отца: «Насколько я знаю, его больше нет»

Певец ушел из жизни на 85 году жизни в одном из онкологических центрах.

Смерть известного шансонье Вилли Токарева подтвердил его сын Антон Токарев, сообщает РЕН ТВ.

«Насколько я знаю, Вилли с нами больше нет, к сожалению», — сказал он радиостанции «Эхо Москвы». Где похоронят Токарева и в каком месте состоится прощание, пока не известно. Антон сообщил, что этот вопрос решается.

Известно, что музыкант обратился в одну из онкологических клиник Москвы еще в начале июля.

больше по теме Вилли Токарев умер в онкологическим центре Стало известно, что перед смертью артист несколько недель провел в больнице.

Все это время Токарев находился на лечении в больнице. К сожалению, вернуть здоровье и спасти жизнь легендарного музыканта России и США врачам не удалось.

В мае Teleprogramma.pro сообщала об ухудшении состояния артиста, который попал в реанимацию. Родственники популярного артиста, включая его сына Антона, а также друзья тогда отказались комментировать эту информацию. Телефон Токарева на тот момент был отключен, что вызвало массу подозрений.