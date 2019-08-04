От поцелуя до кушетки: составлен список подарков для Меган Маркл

Герцогиня Сассекская в воскресенье, 4 августа отмечает день рождения. Редакция сайта Who What Wear решила пофантазировать на тему того, какие презенты могут вручить супруге принца Гарри.

Меган Маркл в воскресенье, 4 августа исполнилось 38 лет. Ее уже успели поздравить члены королевской семьи, однако о том, что получила герцогиня Сассекская в подарок, пока не раскрывается — это станет известно, по всей видимости, позже.

Тем не менее, редакция сайта Who What Wear взяла на себя смелость предположить, что мечтала бы получит в подарок августейшая именинница.

Открывает список… страстный поцелуй принца Гарри. Дженнифер Лопес как-то обронила, что ее «любовь ничего не стоит».

А так как редакция сайта убеждена, что Меган ни в коем разе не относится к меркантильным людям, что подарок в виде поцелуя от мужа ее мог бы вполне устроить.

На второй строчке перечня оказались миндальные пирожные и смесь из изысканных сортов чая. Почетную «бронзу» редакция отдала пони, так как известно о симпатии Меган к этим милым животным.

Кроме этого, составители списка полагают, что герцогине не помешал бы годовой запас туфель от Aquazzura на все случаи жизни, аксессуары или одежда от Givenchy, кружка с семейным гербом, серебряные часы от Cartier, которые подходят к ее ювелирным украшениям, и кушетка времен короля Людовика XV.