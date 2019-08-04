«Супермен в памперсах»: Седокова описала характер сына

В интервью певица Анна Седокова не раз признавалась, что чувствует себя самой счастливой, когда ей удается собрать вместе троих детей и провести время рядом с любимыми дочками и сыном. 8-летняя Моника постоянно живет с папой, бизнесменом Максимом Чернявским, в США, а с мамой, 2-летним Гектором и 14-летней Алиной девочка бывает, когда приходит пора каникул.

Наконец, семья объединилась. Анна отдыхает с наследниками во Франции на курорте Антиб. На снимке, выложенном на странице артистки в Instagram, она представила поклонникам подросшего малыша Гектора и описала его характер.

«С моим мужчиной на Лазурном побережье. Судя по количеству тракторов, будет человек работать в сельском хозяйстве или строительстве. Слушает только Мону. Обожает ее и считает себя членом ее команды. Повторяет все за ней. А еще я каждый день удивляюсь, как вот эта малышня в памперсе считает себя главой семейства и четко принимает все решения. И уж попробуйте с ним не согласиться! Вот что из него делает этого супермужчину?».

Фанаты предположили влияние генов и отметили, как подрос малыш. Похвалили и загар мамы. На фото Анна предстала в пестром купальнике и соломенной шляпке. На снимке певица расположилась на белом песке, но упрямый Гектор тянет родительницу за руку, вероятно в сторону моря.

Напомним, Гектора певица родила от бизнесмена Артема Комарова. Пара была помолвлена, но свадьба так и не состоялась.