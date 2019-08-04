НОВОСТИ

«Супермен в памперсах»: Седокова описала характер сына

Певица отдыхает с детьми во Франции, на Лазурном побережье.

«Супермен в памперсах»: Седокова описала характер сына
Анна Седокова/instagram.com/annasedokova/

В интервью певица Анна Седокова не раз признавалась, что чувствует себя самой счастливой, когда ей удается собрать вместе троих детей и провести время рядом с любимыми дочками и сыном. 8-летняя Моника постоянно живет с папой, бизнесменом Максимом Чернявским, в США, а с мамой, 2-летним Гектором и 14-летней Алиной девочка бывает, когда приходит пора каникул.

Наконец, семья объединилась. Анна отдыхает с наследниками во Франции на курорте Антиб.  На снимке, выложенном на странице артистки в Instagram, она представила поклонникам подросшего малыша Гектора и описала его характер.

«С моим мужчиной на Лазурном побережье. Судя по количеству тракторов, будет человек работать в сельском хозяйстве или строительстве. Слушает только Мону. Обожает ее и считает себя членом ее команды. Повторяет все за ней. А еще я каждый день удивляюсь, как вот эта малышня в памперсе считает себя главой семейства и четко принимает все решения. И уж попробуйте с ним не согласиться! Вот что из него делает этого супермужчину?».

Фанаты предположили влияние генов и отметили, как подрос малыш. Похвалили и загар мамы. На фото Анна предстала в пестром купальнике и соломенной шляпке. На снимке певица расположилась на белом песке, но упрямый Гектор тянет родительницу за руку, вероятно в сторону моря.

Напомним, Гектора певица родила от бизнесмена Артема Комарова. Пара была помолвлена, но свадьба так и не состоялась.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна Седоковадетикурорт

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Супермен в памперсах»: Седокова описала характер сына
Интересно?
Поделись с друзьями: