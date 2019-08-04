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«Скоро меня перерастет»: Боня показала подросшую дочку

Экс-участница «Дома-2» вместе с семилетней Анджелиной Летицией отдыхает в Испании.

«Скоро меня перерастет»: Боня показала подросшую дочку
Виктория Боня (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

39-летняя Виктория Боня проводит августовские каникулы в компании маленькой дочери. Вместе с семилетней Анджелиной Летицией она обосновалась в живописном городке Марбелья. Даже в отпуске модель не перестает делиться с подписчиками свежими кадрами. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала снимки, на которых она запечатлена с подросшей дочкой. По словам Виктории, за лето ее девочка заметно вытянулась и стала совсем большой.

«Передаем привет из Марбельи!! Анджелина уже такая большая, скоро меня перерастет», — уточнила Боня.

Эвелина Бледанс не оставила без внимания свежий снимок Виктории Бони с дочкой (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

Не оставила без внимания свежее фото Виктории Боня с дочкой и ведущая программы «Человек-невидимка» Эвелина Бледанс, прокомментировав отпускной снимок модели.

«Девоньки-лапоньки», — добавила телеведущая.

Сама Эвелина Бледанс воспитывает «солнечного» сына Семена от экс-супруга Александра Семина. После расставания родителям мальчика удалось сохранить дружеские отношения. Бывший возлюбленный телеведущей часто видеться с сынишкой, проводит с ним семейные праздники.

В одном из интервью Виктория Боня призналась, что всегда отзывалась об отце своей дочери только в положительном ключе. Модель не сомневается, что их союз с ирландским миллионером Алексом Смерфитом был обречен. Боня мечтала о большой семье, а ее избранник не хотел больше заводить детей.

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Виктория Бонязвездные дети

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«Скоро меня перерастет»: Боня показала подросшую дочку
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