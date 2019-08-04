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Торт ждет: Елизавета II поздравила Меган Маркл с днем рождения

В Instagram Ее Величества и принца Филиппа появилось праздничное сообщение.

Торт ждет: Елизавета II поздравила Меган Маркл с днем рождения
Елизавета II приказала испечь торт для Меган Маркл. Фото: Global Look Press

В воскресенье, 4 августа Меган Маркл исполнилось 38 лет. Первым свою возлюбленную поздравил супруг герцогини Сассекской принц Гарри. Пожелали счастливых именин виновнице торжества и Кейт Миддлтон с принцем Уильмом.

Не остались в стороне и королева Елизавета II с принцем Филиппом. В Instagram Ее Величества был опубликован праздничный пост. «Счастливого дня рождения, герцогиня Сассекская. Герцогиня родилась в этот день в 1981 году», — гласило послание.

В конце сообщения было размещено эмоджи в виде десерта. Таким образом Елизавета II намекнула на грядущее чаепитие в Балморале, мол, торт ждет. Меган и Гарри были приглашены в шотландскую резиденцию королевы, чтобы отметить ее день рождения.

Торт для Меган Маркл. Скриншот.
Елизавета II приказала испечь торт для Меган Маркл. Скриншот:
instagram.com/theroyalfamily/

Публикация монархини была проиллюстрирована фото принца Гарри с Меган, где они стоят взявшись за руки. Снимок был сделан, когда герцог и герцогиня Сассекские посетили первый бейсбольный матч Главной лиги бейсбола, проведенный в Лондоне.

Тогда команда Boston Red Sox победила New York Yankees, а королевской чете была вручена бейсбольная футболка для их сына — на ее спине была сделана надпись «Арчи».

Меган обожает свои дни рождения. В своем, теперь уже удаленном блоге The Tig, она как-то написала, что день рождения, по словам ее мамы, это твой личный Новый год.

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Торт ждет: Елизавета II поздравила Меган Маркл с днем рождения
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