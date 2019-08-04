«Простая русская баба»: Гузеева вышла на улицу в домашних тапочках

Лариса Гузеева прогулялась по улице в домашних тапочках и угодила в грязь. Об этом 60-летняя телеведущая рассказала в Instagram в свойственной ей ироничной манере.

«Вот иду я, простая русская баба, из гостей в моих любимых тапках, ну не дура, по такой грязи», – поведала Гузеева и продемонстрировала розовые тапочки из меха.

Ранее телеведущая похвасталась длинной шубой из норки в пол, которую она приобрела в Ессентуках. Звезда пошутила, что всегда мечтала носить меховой наряд на «босу ногу». Гузеева дала понять, что выбрала обновку по настоянию актера Эвклида Кюрдзидиса – артисты поддерживают дружеские отношения. Она выразила ему благодарность, отметив его хороший вкус и настойчивость, которую тот проявил во время покупки мехового изделия.

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Некоторые подписчики удивились обновке телеведущей, другие, наоборот, порадовались за Ларису Гузееву, отметив эксклюзивность норкового наряда. Фолловеры пришли к выводу, что телеведущая выглядит в шубе эффектно и роскошно.