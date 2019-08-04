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Бледанс привела 7-летнего сына в гости к Ольге Кабо

Телеведущая поблагодарила близкую подругу за радушный прием.

Бледанс привела 7-летнего сына в гости к Ольге Кабо
Ольга Кабо (Фото: Globallookpress.com)

51-летняя Ольга Кабо устроила семейный обед для самых близких. В числе приглашенных оказалась и Эвелина Бледанс с «солнечным» сыном Семой. На личной страничке в Instagram знаменитость поделилась свежим фотоотчётом, поблагодарив актрису за радушный и теплый прием. Праздник был устроен в честь юного именинника — семилетнего Виктора.

Ольга Кабо пригласила Эвелину Бледанс с сыном на семейный праздник (Фото: Instagram.com/bledans)

Своего младшего ребенка Ольга Кабо родила, когда ей уже исполнилось 44 года. У актрисы есть уже взрослая дочь Татьяна, в августе ей исполнится 21 год. По словам Бледанс, она была рада повидаться с подругой в неформальной обстановке, вдали от городской суеты. Несмотря на дождливую погоду, ведущая программы «Человек-невидимка» со всей компанией с удовольствием прогулялась в лесу.

«Дорогая моя подруга, спасибо, что пригласила отдельно от пышного торжества, на котором мы не смогли присутствовать на тихий семейный обед в честь дня рождения Витюши», — отметила Бледанс.

По словам телеведущей, домой они вернулась промокшими и усталыми, но безмерно счастливыми благодаря приятной компании.

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звездные детиОльга КабоЭвелина Блёданс

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Бледанс привела 7-летнего сына в гости к Ольге Кабо
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