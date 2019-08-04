Вот так соскучилась: жена Безрукова расцеловала афишу мужа

Актер Сергей Безруков сегодня развивается, как музыкант. Около года назад он основал рок-группу «Крестный папа», которая стремительно набирает обороты популярности. О том, что график гастролей начинающего исполнителя очень плотный, Безруков сообщил поклонникам при помощи трогательного поста в Instagram.

Артист опубликовал фото супруги Анны Матисон с малышом в колясочке, целующую его афишу. Он написал, что в настоящее время находится с гастролями в Ейске, где вечером даст концерт. И уже на следующий день отправится выступать в Сочи, здесь уже давно поклонницы раскупили билеты. Похоже, музыкант уверен, что его рок просто создан для прекрасной половины человечества.

Напомним, у Сергея Безрукова и Анны Матисон двое детей: дочери Марии — три года, сыну Степану – девять месяцев.