Курс на рок-н-ролл: Стоцкая предстала в модном черном наряде

Анастасия Стоцкая продемонстрировала очередной стильный образ. На этот раз 36-летняя певица выбрала для прогулки черный total look. Знаменитость надела прозрачную юбку, кожаную байкерскую куртку и дополнила образ сумкой Saint Laurent.

Звезде удалось грамотно сочетать черные вещи между собой, поэтому комплект сидел на певице идеально, а образ получился сдержанным и гармоничным.

«Огненная девушка!»; «Красотка», – отреагировали подписчики на снимок в Instagram.

Ранее Стоцкая заявила, что мечтает обрести фигуру, которая была у нее в 19 лет. Певица рассказала, что приступила к специальным тренировкам, основанным на дыхательной гимнастике.

Анастасия Стоцкая замужем за бизнесменом Сергеем. У пары есть двое детей – 8-летний Александр и 2-летняя Вера. Певица много времени проводит в спортзале, так как считает, что должна хорошо выглядеть и быть стройной. Звезда признавалась, что несмотря на то, что поклонники считают ее подтянутой, она не совсем довольна своей внешностью, поэтому продолжает упорную работу над собой, чтобы достигнуть совершенства.