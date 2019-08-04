Кейт и Уильям поздравили Меган с днем рождения «воздушным шаром»

В воскресенье, 4 августа, Меган Маркл исполнилось 38 лет. Первым, кто поздравил именинницу был ее супруг — принц Гарри. Не остались в стороне и другие члены семьи.
В Instagram Кейт Миддлтон и принца Уильяма появился праздничный пост. «Желаем счастливого дня рождения герцогине Сассексской!», — оставили они сообщение, а чтобы смягчить несколько официальный тон, сопроводили запись эмоджи в виде воздушного шарика.
Свое послание герцог и герцогиня Кембриджские сопроводили фото, на котором запечатлена вся «великолепная четверка».
Снимок был сделан на Рождество в 2018 году, когда Гарри, Меган, Кейт и Уильям направлялись на службу в церковь. На фото также попал и принц Чарльз, который шел на шаг впереди своих родственников.
Стоит отметить, что Кейт и Уильям, оставив послание Меган, решили соблюсти приличия, несмотря на то, что Меган не позвала их на свой день рождения.
Впрочем, есть вероятность, что это связано с приглашением королевы, которая настояла на праздничном чаепитии с Сассексами в шотландском Балморале.