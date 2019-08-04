Кейт и Уильям поздравили Меган с днем рождения «воздушным шаром»

Герцог и герцогиня Кембриджские соблюли приличия несмотря на то, что их не пригласили на праздник.

В воскресенье, 4 августа, Меган Маркл исполнилось 38 лет. Первым, кто поздравил именинницу был ее супруг — принц Гарри. Не остались в стороне и другие члены семьи.

В Instagram Кейт Миддлтон и принца Уильяма появился праздничный пост. «Желаем счастливого дня рождения герцогине Сассексской!», — оставили они сообщение, а чтобы смягчить несколько официальный тон, сопроводили запись эмоджи в виде воздушного шарика.

Свое послание герцог и герцогиня Кембриджские сопроводили фото, на котором запечатлена вся «великолепная четверка».

Снимок был сделан на Рождество в 2018 году, когда Гарри, Меган, Кейт и Уильям направлялись на службу в церковь. На фото также попал и принц Чарльз, который шел на шаг впереди своих родственников.

Стоит отметить, что Кейт и Уильям, оставив послание Меган, решили соблюсти приличия, несмотря на то, что Меган не позвала их на свой день рождения.

больше по теме Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на свой день рождения Герцогине Сассекской в воскресенье, 4 июля исполнилось 38 лет.

Впрочем, есть вероятность, что это связано с приглашением королевы, которая настояла на праздничном чаепитии с Сассексами в шотландском Балморале.