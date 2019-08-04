НОВОСТИ

Кейт и Уильям поздравили Меган с днем рождения «воздушным шаром»

Герцог и герцогиня Кембриджские соблюли приличия несмотря на то, что их не пригласили на праздник.

Кейт и Уильям поздравили Меган с днем рождения «воздушным шаром»
Кейт и Уильм скрасили сухой тон поздравления шариком. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

В воскресенье, 4 августа, Меган Маркл исполнилось 38 лет. Первым, кто поздравил именинницу был ее супруг — принц Гарри. Не остались в стороне и другие члены семьи.

В Instagram Кейт Миддлтон и принца Уильяма появился праздничный пост. «Желаем счастливого дня рождения герцогине Сассексской!», — оставили они сообщение, а чтобы смягчить несколько официальный тон, сопроводили запись эмоджи в виде воздушного шарика.

Поздравление Меган от Кейт и Уильма. Скриншот.
Кейт и Уильм скрасили сухой тон поздравления воздушным шариком. Скриншот: instagram.com/kensingtonroyal/

Свое послание герцог и герцогиня Кембриджские сопроводили фото, на котором запечатлена вся «великолепная четверка».

Снимок был сделан на Рождество в 2018 году, когда Гарри, Меган, Кейт и Уильям направлялись на службу в церковь. На фото также попал и принц Чарльз, который шел на шаг впереди своих родственников.

Стоит отметить, что Кейт и Уильям, оставив послание Меган, решили соблюсти приличия, несмотря на то, что Меган не позвала их на свой день рождения.

Впрочем, есть вероятность, что это связано с приглашением королевы, которая настояла на праздничном чаепитии с Сассексами в шотландском Балморале.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьядень рожденияКейт МиддлтонКейт Миддлтон и принц УильямКейт Миддлтон последние новостиМеган МарклМеган Маркл последние новостиПринц Уильям

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кейт и Уильям поздравили Меган с днем рождения «воздушным шаром»
Интересно?
Поделись с друзьями: