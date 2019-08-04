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Никаких диет: бойфренд побаловал завтраком Бритни Спирс

Манекенщик Сэм Асгари знает, что нужно красивой женщине.

Никаких диет: бойфренд побаловал завтраком Бритни Спирс
Бритни Спирс/instagram.com/britneyspears/

37-летняя Бритни Спирс уже не один год счастлива с 25-летним манекенщиком и бодибилдером Сэмом Асгари. Из-за 12-летней разницы в возрасте поклонники не раз пророчили паре расставание, но Бритни и Сэм назло всем недоброжелателям дружно живут вместе. Возможно, секрет крепких отношений в том, что красавец-мужчина умеет хорошо готовить и радует свою любимую отличными и сытными завтраками, а не предлагает ей беречь фигуру и голодать на диетах.

Бритни опубликовала в Instagram видео, на котором улыбчивый Сэм готовит для нее завтрак. На ролике Спирс называет качка не только любимым бойфрендом, но и лучшим в мире шеф-поваром, а тот не остается в долгу. На сковороде Сэм поджаривает добрый кусок мяса со спаржей и при этом успевает подарить Бритни красную розу.

Напомним, роман пары начался после совместных съемок в клипе Бритни Slumber Party. Судя по ролику, спустя годы после начала отношений Спирс все еще влюблена, что и не удивительно. По мнению многих поклонников звезды, Сэм — самый горячий парень из всех, с кем встречалась Бритни, а еще фанаткам нравится то, что он редко носит футболки и часто в соцсетях демонстрирует накачанный торс.

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Slumber PartyБритни СпирсСэм Асгари

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Никаких диет: бойфренд побаловал завтраком Бритни Спирс
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