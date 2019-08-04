Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на свой день рождения

Источник, близкий к кулуарам дворца, рассказал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям вряд ли будут приглашены на празднование дня рождения Меган Маркл.

Это якобы связано с напряженными отношениями внутри «великолепной четверки» после того, как они разграничили свои домовладения и обязанности в благотворительной деятельности.

«Маловероятно, что Кембриджские будут приглашены на праздник по случаю 38-летия Меган в воскресенье», — сообщил он.

По всей видимости, Сассексы решили прибегнуть к «зеркальным мерам»: принц Гарри с женой также не присутствовали на дне рождения Кейт в январе, когда той исполнилось 37 лет. Вечеринка проходила в Энмер Холле рядом с поместьем Сандрингем.

Инсайдер также сообщил, что Маркл не будет устраивать нечто из ряда вон выходящее по случаю своих именин, помня о критике из-за беби-шауэра, который обошелся в солидные 300 тысяч фунтов стерлингов, пишет Express.

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Впрочем, отсутствие Кейт и Уильяма на празднике может объясняться и другими причинами. Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что королева на этот уик-энд к себе в шотландскую резиденцию Балморал на праздничное чаепитие позвала только Гарри с женой.

По всей видимости, день рождения герцогини стал для нее удобным поводом провести побольше времени с малышом Арчи.