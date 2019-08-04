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Кара Делевинь вышла замуж за Эшли Бенсон

Церемония бракосочетания прошла в обстановке строжайшей секретности.

Кара Делевинь вышла замуж за Эшли Бенсон
Кара Делевинь тщательно скрывала свой роман с актрисой. Фото: instagram.com/caradelevingne/

Британская топ-модель Кара Делевинь и звезда сериала «Большая маленькая ложь» Эшли Бенсон узаконили свои отношения. Тайная церемония бракосочетания состоялась в часовне в Лас-Вегасе и обошлась паре всего в 245 фунтов стерлингов. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, обе девушки для бракосочетания выбрали черные наряды, а Эшли надела высокие каблуки и несла свадебный букет. Церемония прошла в стиле Элвиса Пресли. Пришли поздравить актрис с днем бракосочетания Шарлиз Терон, Софи Тернер и музыканты из рок-группы Jonas Brothers.

После окончания церемонии пара вернулась в отель на розовом кадиллаке.

«Они были уверены в том, что делают и что значат друг для друга, – сказал владелец часовни Майкл Келли в интервью The Sun. – Они выглядели очень серьезными и хотели, чтобы все было просто и тихо».

Напомним, свадьба знаменитостей состоялась всего через несколько недель после того, как пара была замечена в обручальных кольцах. Тогда поклонники предположили, что девушки обручилась во время недавней поездки во Францию.

Отметим, 26-летняя Кара Делевинь и 29-летняя Эшли Бенсон некоторое время скрывали свои отношения и подтвердили роман только в 2019 году. До этого момента девушки только периодически фигурировали в сообщениях друг друга в социальных сетях и никогда не упоминали об их отношениях.

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Большая маленькая ложьКара Делевиньтайная свадьба

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Кара Делевинь вышла замуж за Эшли Бенсон
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