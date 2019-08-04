Художника, изобразившего Чебурашку Матерью Драконов, позвали в «Союзмультфильм»

После завершения восьмого сезона легендарной киноэпопеи «Игра престолов» художник из Сыктывкара Прокопий Уляшев начал публиковать на своей странице в Instagram серию мемов на тему «Игры престолов», героями которых стали персонажи известных советских мультиков.

Первые мемы появились в конце мая, а в начале августа художника пригласили на работу в «Союзмультфильм».

«После невероятного успеха рисунков Прокопия в социальных сетях мы пригласили его на экскурсию и собеседование в «Союзмультфильм». Он действительно оказался очень талантливым молодым человеком с большим количеством креативных идей, поэтому мы предложили ему работу в Москве, на должности специалиста по продвижению. Я думаю, в сентябре Прокопий выйдет на новое место», — рассказала председатель правления студии РИА Новости Юлиана Слащева.

Свою серию мемов Прокопий назвал «Игра мультфильмов». Пользователи оценил мастерство и чувство юмора художника, изобразившего Зайца и Волка из «Ну, погоди!» в образах Арьи Старк и Сандра Клигана, Малыша и Карлсона как Джоффри Баратеона и Тириона Ланнистера, Винни Пуха сделала Сэмвеллом Тарли, Пятачка — Джоном Сноу. А Чебурашка в исполнении автора примерил на себя роль Дейенерис Таргариен в компании с драконом Геной.