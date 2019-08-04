«Хорошо на море»: Николаев отправил Проскурякову в Сочи

36-летняя Юлия Проскурякова оставила мужа в дождливой Москве. Сама певица предпочла провести августовские каникулы на море, отправившись в Сочи. Пока Юлия покрывается бронзовым загаром на местном пляже с гальками, композитор проводит уикенды в пригороде. Артист не смог составить возлюбленной компанию из-за плотного рабочего графика.

больше по теме 59-летний Николаев устроил велопрогулку с дочкой Композитор вместе с семьей отдыхает в Подмосковье.

«Хорошо отдыхать на море! Выбирайте курорты Краснодарского края», — обратилась к подписчикам возлюбленная композитора.

Ранее Игорь Николаев делился свежими кадрами своей велопрогулки с трехлетней дочкой Вероникой. Композитор не забыл прихватит с собой утепленную детскую курточку и шапочку, заботясь о том, чтобы малышка не простыла. В свои 59 лет музыкант предпочитает активный отдых. Если телеведущая Юлии Меньшовой освоила самокат, то супруг Проскуряковой смог справится с велосипедом.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, свои летние каникулы без мужей проводят — актриса Кристина Асмус и певица Наталья Подольская. Супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова с пятилетней дочкой Анастасией улетела на Мальдивы. А возлюбленная Владимира Преснякова-младшего обосновалась в курортном городке Белек, отправившись в отпуск с четырехлетнем сыном Артемием.