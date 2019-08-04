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Анна Хилькевич вспомнила, как начинала «дружить» с Интернетом

Актриса считает, что Сеть сближает людей и делает жизнь динамичней.

Анна Хилькевич вспомнила, как начинала «дружить» с Интернетом
Анна Хилькевич/instagram.com/p/B0u_2PghDZC/

Анна Хилькевич, актриса и активный блогер в Instagram, рассказала своим подписчикам о первых шагах во Всемирной паутине.

«Помню, как бежала после школы, чтобы подключить свой первый модем к телефонной линии, которая могла быть занята. И все никак не могла выйти в Интернет в какую-нибудь первую соцсеть. Зато сейчас сиди – не пересиди в Сети. К тому же у нас в стране он самый быстрый и дешевый», — написала Анна.

Актриса обратилась к своим фолловерам, помнят ли они начало интернет-эпохи. Люди с удовольствием начали ностальгировать в ответ. «А как мы жили без сотовых? Договоримся заранее с подругами, придем на встречу, а они не дождались или место перепутали. И вот начинаются забеги по местам сбора», — прокомментировала пост некая Наталья. «У меня было тяжелое детство. Родители долго не покупали компьютер», — погрустила на страничке Хилькевич ее подписчица Ксения Тодорова.

Несмотря на то, что сейчас модно отказываться от гаджетов и Интернета, Анна все-таки решила своим постом признать заслуги Всемирной паутины, сказав, что с ее появлением у людей началась эпоха знаний. И хотя сейчас многие погрузились в виртуальный мир, он подарил нам множество друзей и контактов. «Эта текучка и стремительный обмен информацией изменил все. Остается только успевать за ней», — написала Хилькевич.

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Анна Хилькевич вспомнила, как начинала «дружить» с Интернетом
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