Сериал «Очень странные дела» раскритиковали за русофобию

Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг выступил с критикой третьего сезона сериала Netflix «Очень странные дела». Аналитик обвинил создателей сериала в цинизме и следованию стереотипам. По мнению обозревателя, в ленте россиян выставили «полными скотами» и «хладнокровными заклятыми врагами».

Хакинг рассказал, что до распада СССР американские режиссеры в фильмах делали русских злодеями, будь то советский ученый, военнослужащий или боксер. Это было связано с противостоянием двух государств. Чуть позже, когда США пытались заключить с Россией «рыночный» договор, русские персонажи в американском фильме на какое-то время стали добрыми.

Сейчас, убежден аналитик, Netflix сделал злодеем «медведя с Востока» и связано это с напряженными политическими отношениями между двумя странами.

По мнению журналиста, в сериале есть намек на то, что США собирается управлять мировой повесткой «с помощью бомб», создав себе новый торговый путь на «руинах социализма».

Хакинг высказался и о добрых русских персонажах в фильме. По его словам, эти «милые герои» показаны однобоко, в сериале они мечтают о благосостоянии «страны возможностей» в лице США и готовы сотрудничать ради просмотра американского мультика и молочного коктейля.