«С любовью, Г.»: Меган Маркл получила особенное поздравление с днем рождения

Меган Маркл в воскресенье, 4 августа отмечает свой день рождения — герцогине Сассекской исполнилось 38 лет. Эта дата для нее во многом особенная, так как она впервые празднует именины в качестве мамы.

В Instagram королевской четы в честь этого события супруг Меган принц Гарри оставил особенное поздравление.

«Желаю Ее Высочеству герцогине Сассекской счастливого дня рождения», — начал он с официальной ноты.

«С днем рождения, моя изумительная жена! Спасибо, что решила сопровождать меня в этом смелом предприятии!. С любовью, Г.», — завершил он свое послание в более эмоциональном тоне.

Сообщение было проиллюстрировано снимком именинницы, который был сделан во время королевского турне по Марокко.

Поклонники уже с нетерпением ждут, какой же подарок получит герцогиня от своего любящего мужа, а также подробности с празднования.

Впрочем, на большие торжества рассчитывать не стоит. Королевские особы, если, разумеется речь идет не о Елизавете II, в честь которой проводится знаменный парад, дни рождения отмечают в кругу семьи, так сказать, частным образом.

больше по теме Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы Герцогине Сассекской на параде пришлось делать вид, что она всем довольна.

Ранее сообщалось, что Ее Величество собирается преподнести Меган «душевный подарок» — она пригласила ее и принца Гарри в Балморал. В честь дня рождения жены внука королева устроит чаепитие. Шеф-повару уже дано указание испечь праздничный торт.

Так как шотландская резиденция является самым любимым домом Елизаветы II, то можно расценивать это приглашение как особую честь, которую королева оказала Маркл.