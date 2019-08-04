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«С любовью, Г.»: Меган Маркл получила особенное поздравление с днем рождения

В воскресенье, 4 августа, герцогине Сассекской исполнилось 38 лет.

«С любовью, Г.»: Меган Маркл получила особенное поздравление с днем рождения
Принц Гарри оставил теплое поздравление Меган Маркл с днем рождения. Фото: instagram.com/sussexroyal/

Меган Маркл в воскресенье, 4 августа отмечает свой день рождения — герцогине Сассекской исполнилось 38 лет. Эта дата для нее во многом особенная, так как она впервые празднует именины в качестве мамы.

В Instagram королевской четы в честь этого события супруг Меган принц Гарри оставил особенное поздравление.

«Желаю Ее Высочеству герцогине Сассекской счастливого дня рождения», — начал он с официальной ноты.

«С днем рождения, моя изумительная жена! Спасибо, что решила сопровождать меня в этом смелом предприятии!. С любовью, Г.», — завершил он свое послание в более эмоциональном тоне.

Сообщение было проиллюстрировано снимком именинницы, который был сделан во время королевского турне по Марокко.

Поклонники уже с нетерпением ждут, какой же подарок получит герцогиня от своего любящего мужа, а также подробности с празднования.

Впрочем, на большие торжества рассчитывать не стоит. Королевские особы, если, разумеется речь идет не о Елизавете II, в честь которой проводится знаменный парад, дни рождения отмечают в кругу семьи, так сказать, частным образом.

Ранее сообщалось, что Ее Величество собирается преподнести Меган «душевный подарок» — она пригласила ее и принца Гарри в Балморал. В честь дня рождения жены внука королева устроит чаепитие. Шеф-повару уже дано указание испечь праздничный торт.

Так как шотландская резиденция является самым любимым домом Елизаветы II, то можно расценивать это приглашение как особую честь, которую королева оказала Маркл.

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«С любовью, Г.»: Меган Маркл получила особенное поздравление с днем рождения
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