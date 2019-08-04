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В Москве градусы опустились до рекордно низких значений, но лето скоро вернется

В начале августа был зафиксирован самый холодный день лета за последние 70 лет — всего +13°.

В Москве градусы опустились до рекордно низких значений, но лето скоро вернется
Летний день/https://pixabay.com/

Жителей Центрального региона прошедший июль не баловал хорошей погодой. Апогей лета ознаменовался не только тем, что средняя температура воздуха держалась ниже нормы, регистрировались рекорды холода. Начало августа тоже не задалось, тепло не торопится возвращаться в столичный регион. В Москве даже был зафиксирован самый холодный день лета за последние 70 лет — всего +13°.

В начале следующей недели сохранится пасмурная погода, возможны дожди, днем температура не поднимется выше +17°. Однако, как порадовал прогнозами «Гидрометцентр», к концу недели картина начнет заметно меняться к лучшему.

Показатели поднимутся до +21°, позволив замерзшим москвичам и гостям столицы сбросить осенние куртки и почувствовать наступление долгожданного лета. Комфортная температура будет держаться в таком режиме и, возможно, еще вырастет и достигнет +24°.

В целом, по прогнозам синоптиков, вторая половина августа ожидается более теплой, чем первая, последний летний месяц хотя бы частично компенсирует недостаток тепла и солнца, который ощущался летом этого года.

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В Москве градусы опустились до рекордно низких значений, но лето скоро вернется
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