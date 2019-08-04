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«Ура, каникулы!»: Хакамада с мужем и дочерью улетела во Францию

Политик продемонстрировала, как проводит время с семьей.

«Ура, каникулы!»: Хакамада с мужем и дочерью улетела во Францию
Ирина Хакамада выбрала для отпуска престижный курорт. Фото: globallookpress.com

Ирина Хакамада выбрала для отпуска престижный курорт Рокбрюн-Кап-Мартенна на юго-востоке Франции. 64-летний политик отправилась в Европу вместе со своей семьей – мужем Владимиром Сиротинским и «особенной» дочерью Марией. Политик продемонстрировала, как весело проводит время со своими домочадцами. Знаменитость прокатилась на карусели и поделилась видео в соцсети.

«Ура! У нас каникулы!», – написала Хакамада в микроблоге.

В кадре видно, что все трое очень счастливы.

«Мария – прекрасная девочка»; «Прекрасных каникул – прекрасным людям!»; «Просто волшебное видео, как фрагмент из сказки», – отреагировали подписчики на ролик.

Напомним, ранее стало известно, что 21-летняя Мария рассталась со своим избранником Владом Ситдиковым. В интервью журналистам Хакамада откровенно рассказала об отношениях дочери с противоположным полом. По словам политика, у Марии с Владом случилась размолвка, они передумали жениться, однако они остались друзьями и тепло общаются.

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звездный отдыхИрина Хакамадаособенная дочь

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«Ура, каникулы!»: Хакамада с мужем и дочерью улетела во Францию
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