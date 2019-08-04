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Рэпер Мот заявил, что Крым не уступает Монако

29-летний исполнитель рассказал, что ему больше всего нравится на полуострове.

Рэпер Мот заявил, что Крым не уступает Монако
Рэпер Мот поделился впечатлениями от Крыма. Фото: instagram.com/mmott23/

Российский музыкант и рэпер Мот (Матвей Мельников) поделился своими впечатлениями от Крыма. 29-летний исполнитель считает, что полуостров по своей атмосфере не уступает популярному среди звезд российского шоу-бизнеса Монако. Мельников рассказал, что много гастролирует не только по стране, но и выступает с концертами в Европе. Рэпер считает, что российский регион ничуть не хуже зарубежного курорта в Монако, и он в восторге от здешней обстановки.

«Сегодня мы в Крыму, и могу сказать, что вообще ни разу не уступает и погода, и атмосфера, и музыка», – цитирует Мота РИА Новости.

Рэпер признался, что планирует снять клип на фоне крымских пейзажей.

Ранее артист лейбла Black Star удивил поклонников неожиданным дуэтом. Мот спел вместе с Валерием Меладзе композицию «Сколько лет». Песня получилась проникновенной и очень лиричной, музыканты постарались передать боль и тоску, которая остается в душе людей, переживших тяжелое расставание с любимым человеком. Мот рассказывал, что считает 2018 год одним из успешных в карьере. В течение года он выпустил 6 клипов и записал 13 треков.

Напомним, рэпер Мот женился на модели Марии Гураль в 2016 году, а пышное торжество пара устроила спустя год. Матвей Мельников снял беременную супругу в клипе на композицию «Когда исчезнет слово». У артиста есть полуторагодовалый сын Соломон.

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Рэпер Мот заявил, что Крым не уступает Монако
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