Самбурская высмеяла идею о романах с продюсерами ради ролей

На личной страничке в Instagram Настасья Самбурская опубликовала свежее фото. Знаменитость провела уикенд в Подмосковье, отдохнув на природе от шума и суеты большого города. В кадре актриса запечатлена в платье и резиновых сапогах. Образ девушки дополнила широкополая шляпка. Свой снимок Настасья сопроводила очередной пикантной шуткой, поделившись с верными почитателями своей «тайной» мечтой.

«Как стать бабой продюсера или режиссера и начать усиленно сниматься в кино?!» — задалась вопросом Самбурская.

Одной из первых шутку актрисы оценила ее подруга Наталья Рудова. Девушка попросила Настасью поделиться с ней этим секретом, если вдруг сама Самбурская выработает определенную стратегию по «соблазнению» именитых деятелей отечественного кино.

«Если узнаешь, мне сообщи», — обратилась к актрисе партнерша Кирилла Сафонова по сериалу «Татьянин день».

Однако никаких дальнейших инструкций от Самбурской не последовало. В интервью для YouTube-проекта Регины Тодоренко актриса призналась, что она считает себя самодостаточным человеком. При этом Настасья часто высмеивает современных девушек, мечтающих устроиться в жизни за счет мужчин.

Самбурская не скрывает: она не стала бы манипулировать возлюбленным своей беременностью или маленьким ребенком. Кроме того, актриса не видит смысла заводить детей только потому, что этого требует общество. Знаменитость не спешит обзаводиться потомством, реализовывая себя в творчестве и новых интересных проектах.