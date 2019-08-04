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Супруга Джигана призналась, что в 31 год любовь круче, чем в 20 лет

Оксану Самойлову не напрягают разбросанные носки, трусы и зубная паста.

Супруга Джигана призналась, что в 31 год любовь круче, чем в 20 лет
Оксана Самойлова и Джиган/instagram.com/samoylovaoxana/

Многодетная мать, жена рэпера Джигана, Оксана Самойлова поделилась своими чувствами и эмоциями о любви и об отношениях между мужчиной и женщиной.

«В 31 любовь, не та что в 20. Она примерно на 10 лет круче! Она осознанная, взрослая, понятная, комфортная и доставляющая в основном только счастье и положительные эмоции», — уверена Самойлова.
По ее словам, к этому времени все притирки, углы, завороты, повороты, давно пройдены, сглажены или, как минимум, к ним удалось привыкнуть.

«Разбросанные носки, трусы и зубная паста стали уже неотъемлемой частью вашей жизни и больше не напрягают. Не знаю кто говорит, что любовь уходит и проходит и счастливой жизни дальше нет, не слушайте их. С годами любовь становится в 1000 раз сильнее, вы становитесь соседними пазлами одной картины, вся ваша жизнь это одна общая тема, которую можно обсуждать бесконечно», — написала модель в Instagram.

По ее мнению, в это время мужчину и женщину начинают заботить одни и те же вещи, они умеют читать мысли друг друга, чувствовать малейшие вибрации даже на расстоянии, все понимать с полувзгляда. «Даже, когда вы в очередной раз бесите друг друга, это так понятно, и ты точно знаешь, когда это закончится и что это не на всегда», — подытожила свои мысли Оксана.

Напомним, Самойлова и Джиган поженились в 2012 году, пара воспитывает трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю.

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ДжиганлюбовьОксана Самойлова

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Супруга Джигана призналась, что в 31 год любовь круче, чем в 20 лет
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