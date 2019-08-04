Не стало автора фильмов о Бобе Дилане и Depeche Mode

В США на 95-м году жизни умер американский документалист и режиссер Донн Алан Пеннебейкер. Режиссер скончался у себя дома в Лонг Айленде, в окружении семьи. Печальную новость журналисты узнали от его сына Фрейзера. По словам Фрейзера, кончина режиссера вызвана «естественными причинами».

Пеннебейкер родился 15 июля 1925 года в семье фотографа. В молодости будущий документалист служил во флоте и участвовал во Второй мировой войне. Пеннебейкер закончил Йельский университет. Прежде, чем начать свою карьеру в кино, несколько лет проработал инженером и даже основал свою компанию Electronics Engineering, которой удалось разработать первую компьютеризированную систему бронирования авиабилетов.

Пеннебейкера часто называют родоначальником документального направления «прямого кино». Известность пришла к режиссеру после выхода на экраны фильма, посвященному Бобу Дилану «Не оглядывайся». С просьбой снять фильм о музыканте обратился менеджер Боба Дилана Альберт Гроссман. Режиссер согласился и снимал культовую ленту во время гастролей Дилана в Англии. Фильм стал очень популярным, а в 1996 году был включен в «Национальный реестр кинокартин».

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Пеннебейкер увлекся темой рок-музыки и посвятил еще несколько документальных фильмов знаменитым исполнителям о Дэвиде Боуи был снят фильм «Зигги Стардаст и пауки с Марса», а группе Depeche Mode посвятил ленту «101».

Пеннебрейкер был включен в список номинантов на «Оскар» с фильмом «Военная комната», который рассказывал о перипетиях предвыборной кампании Билла Клинтона в 1992 году, но не победил. Награда была вручена лишь в 2013 году за вклад в развитие киноискусства.

Свои картины Пеннебейкер обычно снимал на ручную камеру, часто избегал закадрового повествования и использовал длинные интервью, чтобы показать «простое» изображение событий, таким образом создал свой уникальный кинематографический стиль, который позже стали использовать другие документалисты.

Режиссер неоднократно признавался, что он делает не документальные фильмы, а «записывает моменты», «наполовину мыльные оперы» и «полумузыкальные фрагменты реальности». В последние годы жизни Пеннебейкер работал над документальным фильмом, посвященным проекту по защите прав человека.