НОВОСТИ

Не стало автора фильмов о Бобе Дилане и Depeche Mode

Американскому режиссеру-документалисту, обладателю золотой статуэтки «Оскар» Донну Алану Пеннебейкеру было 94 года.

Не стало автора фильмов о Бобе Дилане и Depeche Mode
Донн Алан Пеннебейкер стал родоначальником документального направления «прямого кино». Фото: Wikipedia.org

В США на 95-м году жизни умер американский документалист и режиссер Донн Алан Пеннебейкер. Режиссер скончался у себя дома в Лонг Айленде, в окружении семьи. Печальную новость журналисты узнали от его сына Фрейзера. По словам Фрейзера, кончина режиссера вызвана «естественными причинами».

Пеннебейкер родился 15 июля 1925 года в семье фотографа. В молодости будущий документалист служил во флоте и участвовал во Второй мировой войне. Пеннебейкер закончил Йельский университет. Прежде, чем начать свою карьеру в кино, несколько лет проработал инженером и даже основал свою компанию Electronics Engineering, которой удалось разработать первую компьютеризированную систему бронирования авиабилетов.

Пеннебейкера часто называют родоначальником документального направления «прямого кино». Известность пришла к режиссеру после выхода на экраны фильма, посвященному Бобу Дилану «Не оглядывайся». С просьбой снять фильм о музыканте обратился менеджер Боба Дилана Альберт Гроссман. Режиссер согласился и снимал культовую ленту во время гастролей Дилана в Англии. Фильм стал очень популярным, а в 1996 году был включен в «Национальный реестр кинокартин».

Пеннебейкер увлекся темой рок-музыки и посвятил еще несколько документальных фильмов знаменитым исполнителям о Дэвиде Боуи был снят фильм «Зигги Стардаст и пауки с Марса», а группе Depeche Mode посвятил ленту «101».

Пеннебрейкер был включен в список номинантов на «Оскар» с фильмом «Военная комната», который рассказывал о перипетиях предвыборной кампании Билла Клинтона в 1992 году, но не победил. Награда была вручена лишь в 2013 году за вклад в развитие киноискусства.

Свои картины Пеннебейкер обычно снимал на ручную камеру, часто избегал закадрового повествования и использовал длинные интервью, чтобы показать «простое» изображение событий, таким образом создал свой уникальный кинематографический стиль, который позже стали использовать другие документалисты.

Режиссер неоднократно признавался, что он делает не документальные фильмы, а «записывает моменты», «наполовину мыльные оперы» и «полумузыкальные фрагменты реальности». В последние годы жизни Пеннебейкер работал над документальным фильмом, посвященным проекту по защите прав человека.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Донн Алан Пеннебейкерсмерть

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Не стало автора фильмов о Бобе Дилане и Depeche Mode
Интересно?
Поделись с друзьями: