«Ну хватит уже судачить»: Джанабаева попросила не обсуждать ее внешность

Певица Альбина Джанабаева в Instagram заявила, что людям уже хватит обсуждать ее внешность. Она такая, какая есть, и с этим уже ничего не поделать. Отметим, что поводом для бурного обсуждения внешности супруги музыканта Валерия Меладзе послужил недавний снимок, где она показалась без макияжа.

«Друзья, ну хватит уже судачить, страшная, не страшная, какая есть и точка. Посмотрите лучше, кого мы нашли. Орел как есть», — заявила популярная певица. На кадрах видеозаписи, которую разместила звезда в соцсетях, можно увидеть маленькую птичку, которая, судя по всему, выпала из гнезда.

Любопытно, что в комментариях отметился другой известный музыкант Дима Билан. «Он погибает точно. Я недавно такого спасал. Даже орнитолога вызвал, но когда тот приехал, уже было поздно! Такая грустная история (что-то съел, обработанное нитратами или ещё чем)», — высказался музыкант.

Добавим, что Альбина Джанабаева родила двух сыновей от Валерия Меладзе. Артист долгие годы скрывал свою связь с певицей. Лишь после рождения второго сына он признался, что уже давно живет с яркой исполнительницей.