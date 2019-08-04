НОВОСТИ

Ковальчук в бикини на пляже рассказала о своем любимом сериале

Певица без ума от американской картины «Секс в большом городе».

Ковальчук в бикини на пляже рассказала о своем любимом сериале
Юлия Ковальчук обожает сериал "Секс в большом городе"/globallookpress.com/

Певица Юлия Ковальчук, которая получила большую известность благодаря группе «Блестящие», в Instagram разместила кадр, на котором она лежит в бикини на пляже. Звезда сейчас находится в отпуске и наслаждается морем и солнцем в компании своего супруга музыканта Алексея Чумакова.

«Помню, как в моём любимом сериале «Секс в большом городе» Саманта разложила на своём теле суши и роллы для любимого и пролежала так пока они не испортились. А я решила заманивать камешками, но, по-моему, заинтересовало это больше чаек», — заявила популярная певица.

Отметим, что «Секс в большом городе» — сериал, который пользовался в России огромной популярностью. Картина выходила на экраны с 1998 по 2004 год. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Средняя продолжительность эпизода колеблется от 25 до 35 минут. Одним из постоянных авторов и режиссёров сериала является Майкл Патрик Кинг. В сериале речь идет о четырех подругах, которым за тридцать. Они свободно и непринужденно общаются на темы секса и роли женщин в современном обществе.

Что касается роли Саманты, то ее в сериале блестяще сыграла англо-канадская актриса Ким Кэттролл. Именно эта роль сделала ее знаменитой и узнаваемой. Сейчас женщине уже 62 года.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей ЧумаковГруппа "Блестящие"Ким КэттроллСериал "Секс в большом городе"Юлия Ковальчук

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ковальчук в бикини на пляже рассказала о своем любимом сериале
Интересно?
Поделись с друзьями: