Ковальчук в бикини на пляже рассказала о своем любимом сериале

Певица Юлия Ковальчук, которая получила большую известность благодаря группе «Блестящие», в Instagram разместила кадр, на котором она лежит в бикини на пляже. Звезда сейчас находится в отпуске и наслаждается морем и солнцем в компании своего супруга музыканта Алексея Чумакова.

«Помню, как в моём любимом сериале «Секс в большом городе» Саманта разложила на своём теле суши и роллы для любимого и пролежала так пока они не испортились. А я решила заманивать камешками, но, по-моему, заинтересовало это больше чаек», — заявила популярная певица.

Отметим, что «Секс в большом городе» — сериал, который пользовался в России огромной популярностью. Картина выходила на экраны с 1998 по 2004 год. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Средняя продолжительность эпизода колеблется от 25 до 35 минут. Одним из постоянных авторов и режиссёров сериала является Майкл Патрик Кинг. В сериале речь идет о четырех подругах, которым за тридцать. Они свободно и непринужденно общаются на темы секса и роли женщин в современном обществе.

Что касается роли Саманты, то ее в сериале блестяще сыграла англо-канадская актриса Ким Кэттролл. Именно эта роль сделала ее знаменитой и узнаваемой. Сейчас женщине уже 62 года.