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Лиза Галкина объявила о намерении спасти всех котят

На фан-страничке девочки появилось забавное архивное видео.

Лиза Галкина объявила о намерении спасти всех котят
Лиза Галкина мечтает спасти всех котят/instagram.com/elizaveta_galkinaa/

На фан-страничке дочери певицы Аллы Пугачевой Лизы Галкиной в Instagram появилось забавное архивное видео, сделанное, судя по всему, несколько лет назад. Главным действующим лицом, конечно, в нем стала маленькая девочка, в которую влюблены миллионы россиян. В начале ролика Лиза Галкина объявляет, что нужно кого-то спасти.

«А кого мы будем спасать, Лиза? Давай мы будем спасать мир музыкой и добротой», — говорит преподаватель ребенка. «Лучше будем спасать котят», — отвечает на это Лиза Галкина.

«Ты знаешь, какой у меня кот есть Аморе. Такой вот котенок маленький. Вырос таким котище», — говорит на это преподаватель. «А у нас есть вот такой большой кот», — парирует на это дочь телеведущего Максима Галкина.

«И какого он цвета?» — спрашивает женщина. «Рыжий», — отвечает Лиза. «А у меня серый, но рыжие коты, наверное, очень красивые», — говорит преподаватель. «Вот такой у него большой хвост», — продолжает девочка. «И прыгает, и бегает», — произносит в конце ролика женщина.

Отметим, что ее брат Гарри во время всего диалога послушно сидел на стуле и слушал свою родную сестру. Напомним, что близняшки родились в семье Пугачевой и Галкина в 2013 году. Нынешним летом они отдыхают вместе с родителями в латвийской Юрмале.

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Алла Пугачеваархивное видеоГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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Лиза Галкина объявила о намерении спасти всех котят
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