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Великолепная четверка: Ольга Бузова провела вечер с подругами

Одна из девушек очень похожа на сестру певицы Анну.

Великолепная четверка: Ольга Бузова провела вечер с подругами
Ольга Бузова/globallookpress.com

Певица и телеведущая Ольга Бузова отлично провела вечер в Санкт-Петрбурге. Компанию ей составили три подруги: блондинки Яна Акру и Оля Десятовская, а также брюнетка Тома Саркисян.

Девушки покатались на катере по питерским речным каналам, а потом сходили на концерт Ольги Бузовой. Десятовская написала в своем аккаунте: «Пятница-развратница, тусовщица из меня та еще та. Как-то после 30-ти ночные движухи даются мне все тяжелее. Но сегодня отличный повод «не спать» — концерт моей Ольги Бузовой. Тусуем до утра, главное не забыть, что с 8 утра я вновь становлюсь «мамой». Высплюсь я видать только на пенсии. Наверное…»

Блондинка также разместила на своей страничке совместное с Бузовой фото, девушки нежно прижались друг к другу. Снимок сопровождает текст: «Это ценность в наше время – иметь дружбу, на которую не влияет ни время, ни погода, ни расстояние. Люблю @buzova86».

Внимание привлекает и другая подруга звезды «Дома-2» — брюнетка Тома Саркисян, которая удивительным образом похожа на сестру Ольги – Анну Бузовой. В Сети уже нашлись шутники, которые стали говорить о ней, как о ее замене. Напомним, сестры поссорились около полугода назад и до сих пор сохраняют довольно прохладные отношения.

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Великолепная четверка: Ольга Бузова провела вечер с подругами
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