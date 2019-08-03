Виторган-старший сообщил, что ищет няню для грудничка

Об этом он написал на своей страничке в Instagram.

Эммануил Виторган выбрал странный, но вполне современный способ найти няню – с помощью поста в Instagram. Какой именно ребенок нуждается в надежной помощнице актер не уточнил, тем самым подогрев волну слухов о себе.

больше по теме 79-летний Виторган объявил о поиске няни для полуторагодовалой Этель Актер и его супруга Ирина Млодик до сих пор не могут отучить дочь от пустышки.

Известно, что ранее 79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик заявляли о своем желании родить второго ребенка, желательно мальчика. Поэтому объявление некоторые подписчики восприняли как красную тряпку для новых домыслов. Впрочем, внимательные поклонники заметили, что Ирина Млодик в последнее время вовсе не отличалась полнотой и мало была похожа на беременную женщину.

Напомним, сейчас супруги воспитывают дочь Этель. Няня необходима и ей тоже. В объявлении написано: «Ищем одну няню грудному ребенку с проживанием, вторую – без проживания для ребенка 1,6 годика». Предложения супруги попросили писать в личку. Эммануил Виторган также сообщил, что их прежняя няня по какой-то причине вынуждена покинуть город.