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Виторган-старший сообщил, что ищет няню для грудничка

Об этом он написал на своей страничке в Instagram.

Виторган-старший сообщил, что ищет няню для грудничка
Виторган и Млодик/globallookpress.com

Эммануил Виторган выбрал странный, но вполне современный способ найти няню – с помощью поста в Instagram. Какой именно ребенок нуждается в надежной помощнице актер не уточнил, тем самым подогрев волну слухов о себе.

Известно, что ранее 79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик заявляли о своем желании родить второго ребенка, желательно мальчика. Поэтому объявление некоторые подписчики восприняли как красную тряпку для новых домыслов. Впрочем, внимательные поклонники заметили, что Ирина Млодик в последнее время вовсе не отличалась полнотой и мало была похожа на беременную женщину.

Напомним, сейчас супруги воспитывают дочь Этель. Няня необходима и ей тоже. В объявлении написано: «Ищем одну няню грудному ребенку с проживанием, вторую – без проживания для ребенка 1,6 годика». Предложения супруги попросили писать в личку. Эммануил Виторган также сообщил, что их прежняя няня по какой-то причине вынуждена покинуть город.

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Виторган-старший сообщил, что ищет няню для грудничка
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