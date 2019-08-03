Волочкова в зеленом бикини встала в вертикальный шпагат у бассейна

Балерина показала в соцсети первый шпагат за несколько дней.

Уехав на отдых в Грецию, Анастасия Волочкова не забывает про своих поклонников, продолжая радовать их снимками из отпуска. На фото в Instagram балерина чаще всего позирует в бикини, которых она взяла в поездку сразу несколько, но свои любимые шпагаты она демонстрирует не так часто.

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Накануне в блоге Анастасии появился первый за несколько дней кадр со шпагатом. На снимке звезда, облаченная в зеленый купальник, показывает вертикальную растяжку у бассейна, в воде которого отражаются растущие вокруг пальмы.

«Арабеск. Отражение», – подписала Волочкова фотографию с вертикальным шпагатом.

Как ранее сообщила балерина, длина ее ног в размахе достигает 2,25 метра. Этой своеобразной мерой она решила измерить бассейн на вилле ее греческих друзей. Снимок этого мероприятия артистка тоже не забыла выложить в «сториз».

Высказать свое мнение о поездке Волочковой подписчики ее странички пока не могут. «Королева шпагата» закрыла возможность комментировать ее публикации, поскольку каждый раз получает множество негативных отзывов в свой адрес от недоброжелателей.